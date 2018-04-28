«Крылья Советов» начали свой первый матч на «Самара Арене» 

Первый удар по мячу нанесут живые легенды и заслуженные ветераны «Крыльев» — Равилья Аряпов, Андрей Каряка и Валерьян Панфилов.
На «Самара Арене» находитится 15000 зрителей. Из них порядка 100 болельщиков поддерживают воронежский «Факел», сообщает официальный сайт клуба.
"Крылья Советов": 14 Конюхов, 15 Зотов, 90 Бурлак, 3 Ятченко, 6 Надсон, 25 Кулик, 64 Ланин, 9 Чочиев, 7 Соболев, 8 Корниленко, 10 Алиев.
Запасные: 28 Леонов, 42 Тихонов, 5 Гаджибеков, 4 Таранов, 2 Башкиров, 20 Мияйлович, 77 Георгиевский, 27 Кленкин, 22 Самодин, 87 Бобер.