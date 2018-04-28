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Сидни Кросби: «Наш дуэт с Малкиным пока нельзя сравнивать с парой Лемье-Ягр»
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Сидни Кросби: «Наш дуэт с Малкиным пока нельзя сравнивать с парой Лемье-Ягр» 

SPORT24.ru 43 минуты назад
Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби считает, что еще не достиг уровня легендарного хоккеиста «Пингвинс» Марио Лемье. Он также отметил, что их пара с россиянином Евгением Малкиным тоже не идет в сравнение с дуэтом Лемье-Ягр.
Кросби занимает третье место в истории клуба по голам (411) и результативным передачам (705). Дуэт Лемье-Ягр имеет на своем счету 3604 очка, а Малкин-Кросби — 2046.
«Лучший дуэт в истории «Пингвинс»? Ягр и Лемье. Они слишком сильно обходят нас с Малкиным по очкам. Да, мы выиграли на один Кубок Стэнли больше, но я не использую титулы при определении величия», — приводит слова Кросби TMZ Sports.
«Питтсбург» играет во втором раунде плей-офф НХЛ с «Вашингтоном». В первой игре серии «Пингвинс» одержали победу со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи 0:2.
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