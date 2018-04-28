Еспери Котканиеми: «Надеюсь на выбор в первом раунде драфта»

17-летний нападающий сборной Финляндии Еспери Котканиеми — о победе над шведами (2:0) в полуфинале юношеского ЧМ в Челябинске и планах на будущее.

— Сегодня забил наверное самым сильным броском в жизни, — заявил Котканиеми.

— На третий период тренер попросил строже сыграть в обороне, поэтому вы засушили?

— Нет. Мы просто пытались сохранить преимущество, поэтому действовали осторожнее. Надеюсь, завтра снова победим.

— Довольны своим выступлением?

— Пока команда побеждает, да.

— Определись с планами?

— В следующем сезоне остаюсь в «Эссяте», у меня еще два года контракта. Дальше не знаю.

— Надеетесь на выбор в первом раунде драфта?