Еспери Котканиеми: «Надеюсь на выбор в первом раунде драфта» 

17-летний нападающий сборной Финляндии Еспери Котканиеми — о победе над шведами (2:0) в полуфинале юношеского ЧМ в Челябинске и планах на будущее.
— Сегодня забил наверное самым сильным броском в жизни, — заявил Котканиеми.
— На третий период тренер попросил строже сыграть в обороне, поэтому вы засушили?
— Нет. Мы просто пытались сохранить преимущество, поэтому действовали осторожнее. Надеюсь, завтра снова победим.
— Довольны своим выступлением?
— Пока команда побеждает, да.
— Определись с планами?
— В следующем сезоне остаюсь в «Эссяте», у меня еще два года контракта. Дальше не знаю.
— Надеетесь на выбор в первом раунде драфта?
— Конечно. (Евгений БЕЛОУСОВ)