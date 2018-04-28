Ещё
Хендерсон: «Решение судей стоило нам трёх очков»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хендерсон: «Решение судей стоило нам трёх очков» 

Евро-футбол.Ру 39 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон подвел итоги матча 36-го тура АПЛ против «Сток Сити» (0:0).
"Мы должны были выигрывать этот матч, мы создали достаточное количество моментов. Мы доминировали на поле.
Это выглядело как очевидный пенальти (попадание в руку Эрика Питерса после прострела Джорджиньо Вейналдума — ЕФ). Если бы не его рука, то мяч дошел бы до Альберто [Морено]. Это очень плохое решение со стороны арбитра и лайнсмена, это стоило нам трех очков.
У нас остается два матча, шансы на попадание в Лигу чемпионов достаточно хорошие", — цитирует Хендерсона ВВС.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Венгер: "Мхитарян может принять участие в игре с "Манчестер Юнайтед" С такой игрой в РФПЛ делать нечего: "Енисей" сенсационно уступил "Химкам" "Александрия" одолела "Карпаты", "Звезда" - "Олимпик"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Кубани задержана победительница ОИ-8010
Умерла 15-летняя российская сноубордистка55
Кокорин назвал Дзюбу крохобором11
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского10
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение