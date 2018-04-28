Хендерсон: «Решение судей стоило нам трёх очков»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон подвел итоги матча 36-го тура АПЛ против «Сток Сити» (0:0).

"Мы должны были выигрывать этот матч, мы создали достаточное количество моментов. Мы доминировали на поле.

Это выглядело как очевидный пенальти (попадание в руку Эрика Питерса после прострела Джорджиньо Вейналдума — ЕФ). Если бы не его рука, то мяч дошел бы до Альберто [Морено]. Это очень плохое решение со стороны арбитра и лайнсмена, это стоило нам трех очков.

У нас остается два матча, шансы на попадание в Лигу чемпионов достаточно хорошие", — цитирует Хендерсона ВВС.