Инсайд: футболист ЦСКА Головин интересен «Ньюкаслу» и «Саутгемптону»

Футболист московского ЦСКА и сборной России Александр Головин заинтересовал представителей двух английских клубов. В частности, известно, что полузащитник попал «на карандаш» «Ньюкасл Юнайтед» и «Саутгемптону». Об этом сообщил хозяин агентства Follow Me Sports Agency Александр Маньяков

"По Головину есть конкретные предложения от клубов английской преьмер-лиги, пускай, не топ-уровня, — приводит слова агента сайт еженедельника «Футбол» . — Насколько мне известно, интерес к полузащитнику есть со стороны «Ньюкасла» и «Саутгемптона». Головину надо уезжать, однако не все зависит от него".

"Дело в имеющемся действующем контракте с ЦСКА, а также в сумме, которую армейцы хотят выручить с его продажи. По моим данным, эта сумма составляет около 20 миллионов евро. Но ее никто не дает. Возможно, Александру получится себя капитализировать на предстоящем чемпионате мира".

Напомним, что ранее к хавбеку московского клуба проявляли интерес лондонский «Арсенал», итальянский «Наполи», а также голландский «Витесс».