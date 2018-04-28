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Инсайд: футболист ЦСКА Головин интересен «Ньюкаслу» и «Саутгемптону»
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Инсайд: футболист ЦСКА Головин интересен «Ньюкаслу» и «Саутгемптону» 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
Футболист московского ЦСКА и сборной России Александр Головин заинтересовал представителей двух английских клубов. В частности, известно, что полузащитник попал «на карандаш» «Ньюкасл Юнайтед» и «Саутгемптону». Об этом сообщил хозяин агентства Follow Me Sports Agency Александр Маньяков.
"По Головину есть конкретные предложения от клубов английской преьмер-лиги, пускай, не топ-уровня, — приводит слова агента сайт еженедельника «Футбол». — Насколько мне известно, интерес к полузащитнику есть со стороны «Ньюкасла» и «Саутгемптона». Головину надо уезжать, однако не все зависит от него".
"Дело в имеющемся действующем контракте с ЦСКА, а также в сумме, которую армейцы хотят выручить с его продажи. По моим данным, эта сумма составляет около 20 миллионов евро. Но ее никто не дает. Возможно, Александру получится себя капитализировать на предстоящем чемпионате мира".
Напомним, что ранее к хавбеку московского клуба проявляли интерес лондонский «Арсенал», итальянский «Наполи», а также голландский «Витесс».
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