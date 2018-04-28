Открыта регистрация на Зеленоградский полумарафон 

3 июня в округе состоится массовый забег с уникальной историей и непередаваемой атмосферой «XXII Зеленоградский полумарафон».
Забег предполагает электронный хронометраж и раздельный мужской и женский зачет. Участники пробегут на выбор четыре дистанции: 5 км, 10 км, 21,1 км (полумарафон) и эстафету (3 х 7 км). Разрешенный возраст участников от 18 лет до 99 лет (либо от 14 лет до 99 лет на дистанции 5 км).
Забег стартует от здания префектуры Зеленограда (Центральная площадь, д. 1).
Регистрация завершится 27 мая. Заявки об участии подали уже 566 человек.
Ссылка, по которой можно зарегистрироваться на полумарафон, здесь.