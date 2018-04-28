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Гаттузо: «Милан» достиг дна. Хочу у каждого игрока видеть глаза тигра»
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Гаттузо: «Милан» достиг дна. Хочу у каждого игрока видеть глаза тигра» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: АРФМ
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в преддверии воскресного матча с «Болоньей» в чемпионате Италии раскритиковал своих подопечных.
«Мы достигли дна, теперь мы должны взять на себя ответственность, и в этих обстоятельствах неправильно давать игрокам выходной. Я тоже собирался провести выходные с моей семьей в Испании, но я разорвал билеты и остался здесь, чтобы работать с моими ребятами.
Мы не выиграли 40 дней, и прийти сюда с маленькой улыбкой на моем лице было бы неуважительно ко всем. Я не могу прийти сюда и сказать, что мы в норме. Это правильно, что нам напоминают о том, что поставлено на карту и что, в конце концов, может произойти. Я просто хочу вернуть клуб туда, где он того заслуживает быть.
Мы должны изменить наш менталитет. Мы должны не адаптироваться к сопернику, а следовать своим собственным характеристикам. Я хочу видеть глаза тигра в каждом игроке», — приводит слова тренера Football Italia.
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