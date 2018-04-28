Ещё
Гаттузо: «Мы достигли дна и должны чувствовать себя ответственными за это»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гаттузо: «Мы достигли дна и должны чувствовать себя ответственными за это» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо дал комментарии в преддверии матча против «Болоньи».
Напомним, что в прошлом туре «Милан» уступил «Беневенто» (0:1).
"Никаких конфликтов у нас не было. Мы достигли дна и должны чувствовать себя ответственными за это. Мы опозорили форму, которую носим. У меня были билеты, чтобы полететь с семьей в Испанию на два дня. Но я отменил эту поездку. Мы остались здесь, чтобы поработать. Возможно, людям это понравится, возможно, и нет, но для меня это не играет роли.
Два директора «Милана» находятся в контакте со мной. Наилучший вариант — чтобы каждый понимал, что нам всем есть в чем прибавить. Это касается футболистов и директоров. Нельзя думать, будто мы выиграли Кубок европейских чемпионов семь раз. Нам нужны настрой и желание.
Мы должны изменить свой уклад сознания. Только лишь ног недостаточно, в настоящий момент нам чего-то не хватает" — приводит слова Гаттузо GianlucaDiMarzio.com.
Soccer News: последние новости
Два европейских топ-клуба поборются за Дибалу Балотелли может перейти в "Локомотив" Зидан сделал заявление касательно своего будущего в "Реале"
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шведы разгромили россиян81
ФБР допросило Емельяненко9
На Кубани задержана победительница ОИ-8032
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную31
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение