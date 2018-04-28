Гаттузо: «Мы достигли дна и должны чувствовать себя ответственными за это»

Наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо дал комментарии в преддверии матча против «Болоньи».

Напомним, что в прошлом туре «Милан» уступил «Беневенто» (0:1).

"Никаких конфликтов у нас не было. Мы достигли дна и должны чувствовать себя ответственными за это. Мы опозорили форму, которую носим. У меня были билеты, чтобы полететь с семьей в Испанию на два дня. Но я отменил эту поездку. Мы остались здесь, чтобы поработать. Возможно, людям это понравится, возможно, и нет, но для меня это не играет роли.

Два директора «Милана» находятся в контакте со мной. Наилучший вариант — чтобы каждый понимал, что нам всем есть в чем прибавить. Это касается футболистов и директоров. Нельзя думать, будто мы выиграли Кубок европейских чемпионов семь раз. Нам нужны настрой и желание.

Мы должны изменить свой уклад сознания. Только лишь ног недостаточно, в настоящий момент нам чего-то не хватает" — приводит слова Гаттузо GianlucaDiMarzio.com.