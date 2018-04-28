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Учащиеся МОК им. Виктора Талалихина из Печатников отличились на столичных соревнованиях по городошному спорту
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Учащиеся МОК им. Виктора Талалихина из Печатников отличились на столичных соревнованиях по городошному спорту 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Учащиеся МОК им. Виктора Талалихина из Печатников отличились на городских соревнованиях по городошному спорту. Они сумели занять второе место в турнирной таблице, сообщили в учебном заведении.
«Среди 3-4 классов первое место завоевали спортсмены из школы № 2075. Серебро у ребят из Московского образовательного комплекса им. Виктора Талалихина, а бронзовую награду получили спортсмены из школы №1534», — сообщили в учреждении образования.
Для справки, более 200 московских школьников приняли участие в городских соревнованиях школьной спортивной лиги по городошному спорту «Я играю в городки». Соревнования прошли 21 и 22 апреля в Центре городошного спорта. Главными действующими лицами были мальчики и девочки двух возрастных подгрупп: 1-2 и 3-4 классов, разделённые на команды. Ребятам предстояло выбивать фигуры с расстояния не ближе 6,5 метров последовательно двумя битами. (то)
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