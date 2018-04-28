Учащиеся МОК им. Виктора Талалихина из Печатников отличились на столичных соревнованиях по городошному спорту

Учащиеся МОК им. Виктора Талалихина из Печатников отличились на городских соревнованиях по городошному спорту. Они сумели занять второе место в турнирной таблице, сообщили в учебном заведении.

«Среди 3-4 классов первое место завоевали спортсмены из школы № 2075. Серебро у ребят из Московского образовательного комплекса им. Виктора Талалихина, а бронзовую награду получили спортсмены из школы №1534», — сообщили в учреждении образования.

Для справки, более 200 московских школьников приняли участие в городских соревнованиях школьной спортивной лиги по городошному спорту «Я играю в городки». Соревнования прошли 21 и 22 апреля в Центре городошного спорта. Главными действующими лицами были мальчики и девочки двух возрастных подгрупп: 1-2 и 3-4 классов, разделённые на команды. Ребятам предстояло выбивать фигуры с расстояния не ближе 6,5 метров последовательно двумя битами. (то)