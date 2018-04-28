Власти Нижнего Новгорода ждут уругвайских болельщиков на открытых тренировках команды

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апреля. / ТАСС /. И. о. вице— губернатора Нижегородский области Дмитрий Сватковский рассчитывает, что уругвайские футбольные болельщики приедут в город для посещения открытых тренировок сборных. Об этом Сватковский сказал журналистам.

Команда Уругвая будет базироваться в Нижегородской области, в спортивном центре «Борский», где есть два поля с натуральным покрытием, а также два спортивных зала.

"Для нас большая честь, что сборная Уругвая выбрала нашу базу. Мы прекрасно понимаем, что в Уругвае футбол — это спорт номер один. Конечно, интерес к таким звездам, как Суарес и Кавани, будет неподдельным. Мы ожидаем, что с этой командой для посещения открытых тренировок приедут сотни и тысячи уругвайских болельщиков", — сказал Сватковский.

Сборная Уругвая — соперник команды России по групповому этапу. Также в группу А попали команды Египта и Саудовской Аравии.