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Мостовой: «Если Нобоа захочет, то останется в „Рубине“
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Мостовой: «Если Нобоа захочет, то останется в „Рубине“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о перспективах полузащитника "Зенита" Кристиана Нобоа, выступающего в «Рубине» на правах аренды.
"Ситуация с приходом Нобоа в «Зенит» прошлым летом была странной. Все-таки его звали в Казань. В «Зените» он не играл, что тоже странно — исполнительское мастерство у него есть. Думаю, в случае с ним клуб поступит так, как попросит сам футболист: если он захочет остаться в «Рубине», клубы между собой договорятся.
Видно, что в схеме Бердыева он играет важную роль. Этот игрок важен для нынешней команды и в ближайшие несколько лет сможет приносить пользу. Поэтому, думаю, тут все будет очень просто: если Бердыев останется в Казани, останется и Нобоа", — сказал Мостовой.
Напомним, Нобоа перешел в «Рубин» на правах аренды прошлой зимой.
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