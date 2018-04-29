Мостовой: «Если Нобоа захочет, то останется в „Рубине“

"Ситуация с приходом Нобоа в «Зенит» прошлым летом была странной. Все-таки его звали в Казань. В «Зените» он не играл, что тоже странно — исполнительское мастерство у него есть. Думаю, в случае с ним клуб поступит так, как попросит сам футболист: если он захочет остаться в «Рубине», клубы между собой договорятся.

Видно, что в схеме Бердыева он играет важную роль. Этот игрок важен для нынешней команды и в ближайшие несколько лет сможет приносить пользу. Поэтому, думаю, тут все будет очень просто: если Бердыев останется в Казани, останется и Нобоа", — сказал Мостовой.

Напомним, Нобоа перешел в «Рубин» на правах аренды прошлой зимой.