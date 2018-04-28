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Дмитрий Азаров: «Сегодня мы делаем еще один шаг к наш мечте, мечте принять чемпионат мира на нашей земле»
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Дмитрий Азаров: «Сегодня мы делаем еще один шаг к наш мечте, мечте принять чемпионат мира на нашей земле» 

Волга Ньюс 2 часа назад
«Я знаю, что сегодня очень важный день для Самарской области, сегодня мы делаем еще один шаг к наш мечте, мечте принять чемпионат мира на нашей земле. Еще несколько лет назад она казалась несбыточной», — сказал руководитель области.
Дмитрий Азаров поблагодарил всех причастных к строительству стадиона и подготовке области к ЧМ-2018. «Благодарим всех, кто своей энергией и талантом приближал этот день. Нам еще многое предстоит сделать, чтобы этот стадион стал настоящим подарком для Самары», — добавил глава региона.
Также Дмитрий Азаров пожелал успеха «Крыльям Советов» в предстоящей игре: «Мы ждем победы. С праздником! Полетели!»
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