Дмитрий Азаров: «Сегодня мы делаем еще один шаг к наш мечте, мечте принять чемпионат мира на нашей земле»

«Я знаю, что сегодня очень важный день для Самарской области, сегодня мы делаем еще один шаг к наш мечте, мечте принять чемпионат мира на нашей земле. Еще несколько лет назад она казалась несбыточной», — сказал руководитель области.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех причастных к строительству стадиона и подготовке области к ЧМ-2018. «Благодарим всех, кто своей энергией и талантом приближал этот день. Нам еще многое предстоит сделать, чтобы этот стадион стал настоящим подарком для Самары», — добавил глава региона.

Также Дмитрий Азаров пожелал успеха «Крыльям Советов» в предстоящей игре: «Мы ждем победы. С праздником! Полетели!»