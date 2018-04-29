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Райкконен: «Я очень разочарован тем, что произошло. Это мой провал»
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Райкконен: «Я очень разочарован тем, что произошло. Это мой провал» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: F1News.ru
Гонщик «Феррари» Кими Райкконен на решающей попытке в квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1 шел с двумя лучшими секторами, но в итоге ошибся в конце круга и упустил поул, оставшись шестым.
«Меня занесло, вот и все. Это сильно меня расстраивает, потому что круг был хороший. Проблем не было никаких, я даже чуть менее агрессивно начал входить в поворот, поскольку здесь весь день из-за ветра было сложновато.
Не знаю, меня просто занесло. Я поймал машину, но уже понимал, что все кончено, потому что потом идет длинная прямая, где ты нажимаешь педаль газа в пол.
«Это мой провал. Ошибка. Она стоила мне нескольких мест. Я очень разочарован тем, что произошло. Но что я могу поделать? Остается только смотреть в зеркало. Это больно», — цитирует Райкконена.
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