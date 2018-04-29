Райкконен: «Я очень разочарован тем, что произошло. Это мой провал»

Гонщик «Феррари» Кими Райкконен на решающей попытке в квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1 шел с двумя лучшими секторами, но в итоге ошибся в конце круга и упустил поул, оставшись шестым.

«Меня занесло, вот и все. Это сильно меня расстраивает, потому что круг был хороший. Проблем не было никаких, я даже чуть менее агрессивно начал входить в поворот, поскольку здесь весь день из-за ветра было сложновато.

Не знаю, меня просто занесло. Я поймал машину, но уже понимал, что все кончено, потому что потом идет длинная прямая, где ты нажимаешь педаль газа в пол.

«Это мой провал. Ошибка. Она стоила мне нескольких мест. Я очень разочарован тем, что произошло. Но что я могу поделать? Остается только смотреть в зеркало. Это больно», — цитирует Райкконена.