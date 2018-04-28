Арустамян: «Краснодар» готов заплатить «Локомотиву» € 8 млн за Ал. Миранчука

Комментатор Нобель Арустамян поделился информацией, согласно которой «Краснодар» готов приобрести полузащитника сборной России и «Локомотива» Алексея Миранчука , выплатив за него сумму отступных, прописанную в контракте футболиста.

«Краснодар» возвращается в гонку за Алексея Миранчука. Сумма отступных за Алексея составляет всего € 8 млн, и «Краснодар» готов их выплатить. Плюс краснодарцы готовы предложить хороший бонус и игроку, и его агентам», — сказал Арустамян в программе «Секретные материалы» в YouTube.