Болельщик КС о первом тестовом матче: «Для Самары это историческое событие»

Ярый болельщик «Крыльев Советов» поделился эмоциями от стадиона с нашими корреспондентами.

Курбан Шихеев болеет за «Крылья Советов» не первый год. Он рассказал, что сегодня получил необычные положительные эмоции: вокруг царит радость, город с нетерпением ждет ЧМ-2018. «От стадиона впечатления просто фантастические, для Самары это историческое событие». Также молодой человек не забыл упомянуть дружелюбных волонтеров и различные интересные акции, подготовленные для зрителей. Напомним, первая тестовая игра на поле «Самара Арены» в рамках 35 тура ФНЛ между «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом» стартовала полчаса назад.

Фото: ТРК «Губерния»