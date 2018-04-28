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Болельщик КС о первом тестовом матче: «Для Самары это историческое событие»
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Болельщик КС о первом тестовом матче: «Для Самары это историческое событие» 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Ярый болельщик «Крыльев Советов» поделился эмоциями от стадиона с нашими корреспондентами.
Курбан Шихеев болеет за «Крылья Советов» не первый год. Он рассказал, что сегодня получил необычные положительные эмоции: вокруг царит радость, город с нетерпением ждет ЧМ-2018. «От стадиона впечатления просто фантастические, для Самары это историческое событие». Также молодой человек не забыл упомянуть дружелюбных волонтеров и различные интересные акции, подготовленные для зрителей. Напомним, первая тестовая игра на поле «Самара Арены» в рамках 35 тура ФНЛ между «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом» стартовала полчаса назад.
Фото: ТРК «Губерния»
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