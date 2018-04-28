Ещё
Занятие в студии «Букваренок» прошло на Новоостаповской
Далее:
Читайте также:
Ещё

Занятие в студии «Букваренок» прошло на Новоостаповской 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В студии «Букваренок», которая работает на базе Молодежного творческого клуба «Святогор», 26 апреля состоялось очередное познавательное занятие. Об этом рассказала директор клуба Инна Белкова.
— На сегодняшний день мы научились красиво и ровно писать, умеем на слух записывать не только слова, но и целые предложения, мы читаем небольшие рассказы и отвечаем на прочитанные вопросы. Приятно посмотреть, как еще буквально недавно складывались первые слоги, а сейчас без затруднений читаются целые серии рассказов, — сообщила Белкова.
Занятия студии проходят по адресу улица Новоостаповская, дом 4, корпус 1. (ео)
Управа Южнопортового района: последние новости
В бассейне на Трофимова прошел 4 этап соревнований на кубок ЮВАО по плаванию Сразу несколько мероприятий планируется провести в Южнопортовом районе в преддверии Дня Победы В бассейне на Трофимова прошли окружные соревнования по плаванию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Кубани задержана победительница ОИ-8025
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
ФБР допросило Емельяненко1
Шведы разгромили россиян14
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную26
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение