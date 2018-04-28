Занятие в студии «Букваренок» прошло на Новоостаповской

В студии «Букваренок», которая работает на базе Молодежного творческого клуба «Святогор», 26 апреля состоялось очередное познавательное занятие. Об этом рассказала директор клуба Инна Белкова.

— На сегодняшний день мы научились красиво и ровно писать, умеем на слух записывать не только слова, но и целые предложения, мы читаем небольшие рассказы и отвечаем на прочитанные вопросы. Приятно посмотреть, как еще буквально недавно складывались первые слоги, а сейчас без затруднений читаются целые серии рассказов, — сообщила Белкова.

Занятия студии проходят по адресу улица Новоостаповская, дом 4, корпус 1. (ео)