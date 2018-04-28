Ещё
Станислав Казарин: «Из средств связи на стадионе осталось наладить только Wi-Fi»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Станислав Казарин: «Из средств связи на стадионе осталось наладить только Wi-Fi» 

Волга Ньюс 1 час назад
«Сегодня тестовое включение. Достаточно разные технические решения, но Wi-Fi как раз основная точка приложения усилий. Он будет бесплатный, обычная авторизация через sms как мы привыкли в ресторанах, на набережной», — пояснил глава ведомства.
По его словам, на «Самара Арене» также отлично работает спецсвязь. «Обеспечена специальная связь транкинговая, спецсвязь правительство Самарской области, все инженерные службы за пределами стадиона, скорая помощь и сейчас я прошелся опросил медиков, они подтверждают, что все работает очень хорошо», — заверил Станислав Казарин.
Волга Ньюс: последние новости
Дмитрий Азаров: "Сегодня мы делаем еще один шаг к наш мечте, мечте принять чемпионат мира на нашей земле" "Крылья Советов" начали свой первый матч на "Самара Арене" Ветеран "КС" Равиль Аряпов: "На таком поле хочется играть"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Кубани задержана победительница ОИ-8025
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
ФБР допросило Емельяненко1
Шведы разгромили россиян13
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную26
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение