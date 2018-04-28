Станислав Казарин: «Из средств связи на стадионе осталось наладить только Wi-Fi» 

«Сегодня тестовое включение. Достаточно разные технические решения, но Wi-Fi как раз основная точка приложения усилий. Он будет бесплатный, обычная авторизация через sms как мы привыкли в ресторанах, на набережной», — пояснил глава ведомства.
По его словам, на «Самара Арене» также отлично работает спецсвязь. «Обеспечена специальная связь транкинговая, спецсвязь правительство Самарской области, все инженерные службы за пределами стадиона, скорая помощь и сейчас я прошелся опросил медиков, они подтверждают, что все работает очень хорошо», — заверил Станислав Казарин.