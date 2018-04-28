Станислав Казарин: «Из средств связи на стадионе осталось наладить только Wi-Fi»

«Сегодня тестовое включение. Достаточно разные технические решения, но Wi-Fi как раз основная точка приложения усилий. Он будет бесплатный, обычная авторизация через sms как мы привыкли в ресторанах, на набережной», — пояснил глава ведомства.