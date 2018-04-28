Помните ли вы приборные панели? Непростой тест для автознатоков

В старые добрые времена любой школьник мог отличить «бэху пятерку» от «стосорокового Мерседеса» и Volvo 940 по передней панели и шкалам. Уж очень характерный инструментарий был у каждой марки. Сейчас все несколько сложнее. Проверим ваши знания!