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Сватковский: не вижу никаких проблем в английских болельщиках
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Сватковский: не вижу никаких проблем в английских болельщиках 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Заместитель губернатора Нижнего Новгорода Дмитрий Сватковский рассказал о своём отношении к английским фанатам.
«Поведение английских фанатов? Я не делю болельщиков по национальности. Наши системные подходы говорят о нашей уверенности в том, что мы обеспечим безопасность. У каждых болельщиков есть свои фирменные знаки: перфомансы, своя система боления. Английские болельщики ничем не отличаются от болельщиков, например, Швейцарии. Такие же громкие и эмоциональные. Никаких проблем я не вижу. Не делю болельщиков на агрессивных и неагрессивных, делю на тех, кто любит футбол, и тех, кто не любит», — передаёт слова Сватковского корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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