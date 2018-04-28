Сватковский: не вижу никаких проблем в английских болельщиках 

Заместитель губернатора Нижнего Новгорода Дмитрий Сватковский рассказал о своём отношении к английским фанатам.
«Поведение английских фанатов? Я не делю болельщиков по национальности. Наши системные подходы говорят о нашей уверенности в том, что мы обеспечим безопасность. У каждых болельщиков есть свои фирменные знаки: перфомансы, своя система боления. Английские болельщики ничем не отличаются от болельщиков, например, Швейцарии. Такие же громкие и эмоциональные. Никаких проблем я не вижу. Не делю болельщиков на агрессивных и неагрессивных, делю на тех, кто любит футбол, и тех, кто не любит», — передаёт слова Сватковского корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.