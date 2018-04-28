Очередное поражение сборной России, Феттель завоевал поул в Баку, Монтелла покидает «Севилью». Главные новости дня 

1. Сборная России проиграла шведам на Шведских хоккейных играх.
2. Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана.
3. Винченцо Монтелла уволен с поста главного тренера «Севильи».
4. Сборные Финляндии и США вышли в финал юниорского чемпионата мира по хоккею.
5. Алан Дзагоев и Понтус Вернблум не помогут ЦСКА в матче с «Зенитом».
6. Денис Глушаков не сыграет за «Спартак» в матче с «Амкаром».
7. В чемпионате Англии «Ливерпуль» сыграл вничью со «Сток Сити».
8. «Бавария» обыграла «Айнтрахт» в бундеслиге
9. «Кельн» уступил «Фрайбургу» и покинул бундеслигу.
10. «Лион» обыграл «Нант» в лиге 1.
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