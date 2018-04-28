Очередное поражение сборной России, Феттель завоевал поул в Баку, Монтелла покидает «Севилью». Главные новости дня

1. Сборная России проиграла шведам на Шведских хоккейных играх.

3. Винченцо Монтелла уволен с поста главного тренера «Севильи».

4. Сборные Финляндии и США вышли в финал юниорского чемпионата мира по хоккею.

7. В чемпионате Англии «Ливерпуль» сыграл вничью со «Сток Сити».

8. «Бавария» обыграла «Айнтрахт» в бундеслиге

9. «Кельн» уступил «Фрайбургу» и покинул бундеслигу.

10. «Лион» обыграл «Нант» в лиге 1.

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