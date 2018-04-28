Ещё
Есипов считает, что Смолов, Головин и Алексей Миранчук могут заявить о себе на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Есипов считает, что Смолов, Головин и Алексей Миранчук могут заявить о себе на ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший нападающий сборной России Валерий Есипов считает, что Федор Смолов, Алексей Миранчук и Александр Головин способны проявить себя с лучшей стороны на домашнем чемпионате мира-2018. Также ветеран выразил мнение, что одной из главных проблем команды остается оборона.
— На данный момент команда играет на том уровне, на котором способна. Конечно, качество не лучшее, — цитирует «Р-Спорт» Есипова. — Если у нас до последнего играл Игнашевич с братьями Березуцкими, то что можно говорить о той же обороне? В чемпионате слишком много легионеров. Все говорят про Джикию и Васина, но я не могу сказать, что, будь эти ребята на поле, мы бы удачнее сыграли с бразильцами или французами.
— Кто из нашей команды может стать звездой чемпионата мира?
— Три игрока. Смолов, Алексей Миранчук и Головин.
Алан Дзагоев стареет?
— Слово «старость» вряд ли применимо к футболисту, которому 27 лет. Особенно если ты раньше видел в игре Сережу Семака или Костю Зырянова. В этом возрасте они были на пике. Поэтому ограничу свои надежды с упомянутой троицей, которая молодая и играет агрессивно и не боится обыгрывать.
Спорт-Экспресс: последние новости
Георгий Ярцев: "В трех проигранных матчах "Спартака" хуже остальных выглядели лидеры команды" Минута рекламы во время трансляций матчей ЧМ-2018 будет стоить 7,5 миллиона рублей Глушаков пропустит матч с "Амкаром" из-за травмы колена
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Кубани задержана победительница ОИ-8025
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
ФБР допросило Емельяненко1
Шведы разгромили россиян14
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную26
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение