Есипов считает, что Смолов, Головин и Алексей Миранчук могут заявить о себе на ЧМ-2018

— На данный момент команда играет на том уровне, на котором способна. Конечно, качество не лучшее, — цитирует «Р-Спорт» Есипова. — Если у нас до последнего играл Игнашевич с братьями Березуцкими, то что можно говорить о той же обороне? В чемпионате слишком много легионеров. Все говорят про Джикию и Васина, но я не могу сказать, что, будь эти ребята на поле, мы бы удачнее сыграли с бразильцами или французами.

— Кто из нашей команды может стать звездой чемпионата мира?

— Три игрока. Смолов, Алексей Миранчук и Головин.

— Слово «старость» вряд ли применимо к футболисту, которому 27 лет. Особенно если ты раньше видел в игре Сережу Семака или Костю Зырянова. В этом возрасте они были на пике. Поэтому ограничу свои надежды с упомянутой троицей, которая молодая и играет агрессивно и не боится обыгрывать.