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Дорожным движением управляют из Минтранса
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Дорожным движением управляют из Минтранса 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Министерстве транспорта и автомобильных дорог области создали региональный центр управления перевозками.
— Сотрудники центра начали работать в 8:00 28 апреля и будет работать, пока шаттлы не развезут всех фанатов футбола после матча «Крылья Советов» — «Факел».
Центр управления перевозками следит и управляет дорожным движением в Самаре во время проведения тестового матча. Он также будет работать во время игр чемпионата мира по футболу летом.
Подробная информация о шаттлах и их конечных и промежуточных пунктах смотрите в нашей инфографике.
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