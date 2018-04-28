Дорожным движением управляют из Минтранса

Министерстве транспорта и автомобильных дорог области создали региональный центр управления перевозками.

— Сотрудники центра начали работать в 8:00 28 апреля и будет работать, пока шаттлы не развезут всех фанатов футбола после матча «Крылья Советов» — «Факел».

Центр управления перевозками следит и управляет дорожным движением в Самаре во время проведения тестового матча. Он также будет работать во время игр чемпионата мира по футболу летом.

Подробная информация о шаттлах и их конечных и промежуточных пунктах смотрите в нашей инфографике.