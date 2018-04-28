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Гол Фабрегаса принёс «Челси» победу над «Суонси»
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Гол Фабрегаса принёс «Челси» победу над «Суонси» 

Чемпионат.com 58 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Челси» победил «Суонси Сити» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Суонси на стадионе «Либерти» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал полузащитник лондонского клуба Сеск Фабрегас, отличившийся на 4-й минуте после передачи хавбека Эдена Азара.
«Челси», набрав 66 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице английского первенства, «Суонси» (33) — 17-е.
В следующем туре «Челси» на своём поле сыграет с «Ливерпулем», а «Суонси» в гостях встретится с «Борнмутом».
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