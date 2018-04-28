В аэропорту Нижнего Новгорода демонтировали баннер с опечаткой в названии города

«Мы не являемся изготовителями наклеек, а мы предоставляем площадь под рекламные надписи, в том числе и под эту. Данный факт подтверждаем, эта опечатка имела место быть. На данный момент она уже демонтирована и монтируется новая корректная надпись».

28 апреля журналист Дмитрий Блинников опубликовал в Twitter фотографию из нижегородского аэропорта «Стригино». На снимке вдоль багажной ленты можно увидеть баннер с надписью «Добро пожаловать в Нижний Новгодор». Предполагается, что приветственное полотно разместили в преддверии чемпионата мира по футболу. Ранее в соцсетях обсуждали официальный буклет, выпущенный к ЧМ-2018, в котором справка о Нижнем Новгороде, где будут проходить матчи, сопровождалась фотографиями Великого Новгорода.