Ватутин: говорить о сроках восстановления лидеров БК ЦСКА Де Коло и Хайнца преждевременно 

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. ЦСКА было сложно проводить серию плей-офф Евролиги против «Химок» без травмированных Нандо де Коло и Кайла Хайнца, о сроках восстановления которых говорить преждевременно. Об этом ТАСС сообщил президент московского баскетбольного клуба Андрей Ватутин.
В пятницу баскетболисты ЦСКА в гостях со счетом 89:88 одержали победу над подмосковными «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии Евролиги и вышли в «Финал четырех» турнира. Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу армейцев.
"Серия с «Химками» наверняка доставила массу эмоций и удовольствия болельщикам. Как я и говорил в преддверии плей— офф, никаких комплексов ЦСКА у подмосковной команды нет, матчи в «регулярке» Евролиги и Лиги ВТБ остались в прошлом, наши оппоненты блестяще подготовились к противостоянию, — сказал Ватутин. — У «Химок» выздоровели все травмированные, что дало возможность широкой ротации. Великолепно проявили себя все игроки подмосковной команды, вспомнили молодость Сергей Моня и Егор Вяльцев, Алексей Швед был неудержим и как снайпер, и как организатор".
"За этот сезон в Евролиге «Химки» однозначно заслужили самых высоких оценок", — добавил президент клуба. ЦСКА в шестой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги. По словам Ватутина, в этот раз это сделать было сложно из-за отсутствия травмированных лидеров.
"Хочу поздравить наш клуб, команду и болельщиков с выходом в «Финал четырех». Было очень непросто играть без травмированных Нандо де Коло и Кайла Хайнца, но другие игроки выстояли, за что им очень признателен. Неважно, кто и сколько провел времени на паркете, в четвертом матче команда была единым целым. Сейчас основная задача немного отдохнуть, сделать правильные выводы из серии с «Химками», поработать над ошибками, в частности, нашей скамейке просто недопустимо получать фолы за поведение, в результате чего мы получили семь очков в одной атаке", — отметил собеседник агентства.
"Врачи приложат все усилия, чтобы вернуть травмированных в строй, правда, о сроках возвращения говорить преждевременно. Очень надеюсь, что наши болельщики поддержат ЦСКА в Белграде", — добавил президент ЦСКА. «Финал четырех» пройдет с 18 по 20 мая в Белграде. ЦСКА в полуфинале сыграет с мадридским "Реалом".