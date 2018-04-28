Ватутин: говорить о сроках восстановления лидеров БК ЦСКА Де Коло и Хайнца преждевременно

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов /. ЦСКА было сложно проводить серию плей-офф Евролиги против «Химок» без травмированных Нандо де Коло и Кайла Хайнца, о сроках восстановления которых говорить преждевременно. Об этом ТАСС сообщил президент московского баскетбольного клуба Андрей Ватутин.

В пятницу баскетболисты ЦСКА в гостях со счетом 89:88 одержали победу над подмосковными «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии Евролиги и вышли в «Финал четырех» турнира. Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу армейцев.

Егор Вяльцев, "Серия с «Химками» наверняка доставила массу эмоций и удовольствия болельщикам. Как я и говорил в преддверии плей— офф, никаких комплексов ЦСКА у подмосковной команды нет, матчи в «регулярке» Евролиги и Лиги ВТБ остались в прошлом, наши оппоненты блестяще подготовились к противостоянию, — сказал Ватутин. — У «Химок» выздоровели все травмированные, что дало возможность широкой ротации. Великолепно проявили себя все игроки подмосковной команды, вспомнили молодость Сергей Моня Алексей Швед был неудержим и как снайпер, и как организатор".

"За этот сезон в Евролиге «Химки» однозначно заслужили самых высоких оценок", — добавил президент клуба. ЦСКА в шестой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги. По словам Ватутина, в этот раз это сделать было сложно из-за отсутствия травмированных лидеров.

"Хочу поздравить наш клуб, команду и болельщиков с выходом в «Финал четырех». Было очень непросто играть без травмированных Нандо де Коло и Кайла Хайнца, но другие игроки выстояли, за что им очень признателен. Неважно, кто и сколько провел времени на паркете, в четвертом матче команда была единым целым. Сейчас основная задача немного отдохнуть, сделать правильные выводы из серии с «Химками», поработать над ошибками, в частности, нашей скамейке просто недопустимо получать фолы за поведение, в результате чего мы получили семь очков в одной атаке", — отметил собеседник агентства.