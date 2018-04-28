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Экс-руководитель офиса ФИФА в Москве: Если лидеры стран не приедут на ЧМ-2018, никто особо переживать не будет
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Экс-руководитель офиса ФИФА в Москве: Если лидеры стран не приедут на ЧМ-2018, никто особо переживать не будет 

Советский спорт 1 час назад
Напомним, ранее политические лидеры ряда стран ранее заявили о бойкоте чемпионата мира и отказались от его посещения.
«Конечно, приятно, когда на соревнованиях присутствуют лидеры тех или иных стран. Они отчасти поднимают международный статус турнира. Но не более того. Если вдруг не приедут, никто переживать особо не будет. Другое дело — бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер. Сейчас Путин пригласил его посетить наш чемпионат. Блаттер должен приехать.
Вообще, ФИФА выступает категорически против участия политиков в футбольных делах. Яркий пример наш Виталий Мутко, который стал политиком, но его отстранили от футбола. Наше государство считает, что оно должно все контролировать. На самом деле, государство должно помогать, а не вмешиваться в дела спорта», — цитирует Чухрия «Свободная пресса».
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
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