Сальникову предложили возглавить Ассоциацию водных видов спорта России 

Высший наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания (ВФП) рассмотрел вопрос о создании Ассоциации водных видов спорта России и принял решение приступить к реализации проекта.
Возглавить Ассоциацию было предложено четырёхкратному олимпийскому чемпиону Владимиру Сальникову, который сможет совмещать этот руководящий пост с должностью президента ВФП. Кроме того, разработкой стратегии развития водных видов спорта до 2030 года займётся компания «Strategy Partners Group».
«Мы движемся к общемировой практике, которая принципиально изменит будущее водных видов спорта в России», — заявил председатель Высшего наблюдательного совета ВФП Денис Мантуров.