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Сальникову предложили возглавить Ассоциацию водных видов спорта России
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Сальникову предложили возглавить Ассоциацию водных видов спорта России 

Чемпионат.com 1 час назад
Высший наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания (ВФП) рассмотрел вопрос о создании Ассоциации водных видов спорта России и принял решение приступить к реализации проекта.
Возглавить Ассоциацию было предложено четырёхкратному олимпийскому чемпиону Владимиру Сальникову, который сможет совмещать этот руководящий пост с должностью президента ВФП. Кроме того, разработкой стратегии развития водных видов спорта до 2030 года займётся компания «Strategy Partners Group».
«Мы движемся к общемировой практике, которая принципиально изменит будущее водных видов спорта в России», — заявил председатель Высшего наблюдательного совета ВФП Денис Мантуров.
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