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Гол и передача Аршавина помогли «Кайрату» обыграть «Иртыш»
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Гол и передача Аршавина помогли «Кайрату» обыграть «Иртыш» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Кайрат» победил «Иртыш» в матче 7-го тура казахстанской Премьер-лиги. Встреча прошла в Павлодаре на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого мяча стал полузащитник «Иртыша» Дору Попадюк, отличившийся на 11-й минуте. Российский форвард Андрей Аршавин сравнял счёт в добавленное время первого тайма. Во второй половине Аршавин отдал результативную передачу на нападающего Чуму Анене, который забил победный гол.
«Кайрат», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, «Иртыш» (7) — на восьмой строчке.
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