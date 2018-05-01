«Тампа» сравняла счёт в серии с «Бостоном», Пойнт набрал 4 очка

А «Вегас» снова выиграл, сделав очередной шаг к выходу в финал конференции.

Главной заботой наставника «Лайтнинг» Джона Купера перед стартом второго матча серии с «Бостоном» была первая тройка нападения соперника. В предыдущей встрече звено Патриса Бержерона суммарно набрало 11 баллов, и этот «аттракцион щедрости» «Тампе» необходимо было прекращать. «Этим парням нельзя давать пространство, нужно играть как можно более плотно. Чем меньше места мы им дадим, чем теснее будет контакт с клюшкой и телом, тем лучше будет для нас. Я не могу сказать, что в первом матче мы сыграли плохо, но смотреть на наши нереализованные моменты было просто больно. Конечно, мы должны быть лучше, но хоккеисты „молний“ уже показали, что у них есть резервы для улучшения», — заявил Купер. Его обещания команда смогла претворить в жизнь.

Пойнт набирает очки, Кучеров и Стэмкос пока в тени

Главным героем «Тампы» стал нападающий Брейден Пойнт — тот самый, который закончил первый матч против «Брюинз» с показателем полезности «-5». Форвард оказался наиболее пострадавшим от действий тройки Бержерона, но на этот раз всё получилось для южан намного удачнее. Благодаря «треугольнику» с участием Пойнта, Михаила Сергачёва и Янни Гурда «молнии» смогли задать тон встрече, открыв счёт в большинстве в середине первого периода.

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Ближе к концу первой двадцатиминутки «мишки» перехватили инициативу, виной чему стали два удаления хозяев. С интервалом в 15 секунд на скамейку штрафников у «Тампы» отправились Тайлер Джонсон Райан Макдона , но меньшинство в формате «три на пять» было отыграно удачно, благодаря уверенной игре голкипера Андрея Василевского

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За полторы минуты до перерыва молодая звезда «Бостона» Чарли Макэвой завершил великолепную трёхходовку, начатую Бержероном и Маршаном, после чего игра перешла в более спокойное и упорное русло. Обилие удалений сменилось более дисциплинированными действиями, что оказалось на руку техничным игрокам «Лайтнинг», и в середине второго отрезка скоростные Пойнт, Палат и Джонсон вновь вывели хозяев вперёд.

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За шесть минут до конца Ондржей Палат вновь востпользовался передачей Пойнта и пробил Туукку Раска в третий раз за игру — этот гол оказался для «Тампы» победным. 22-летний Пойнт стал самым молодым хоккеистом в истории клуба, кто смог набрать 4 (1+3) очка за кубковый матч. Успешная коллективная игра «Тампы» помогла сравнять счёт в серии, а заодно сделать незаметной неудачу лидеров, поскольку Никита Кучеров Стивен Стэмкос за два матча не набрали ни одного очка, заработав суммарно «-4» по показателю полезности. «Увы, наши бомбардиры разочаровали, хотя у Стэмкоса был хороший момент в первом периоде. Кучеров же был совсем незаметен. Увы, им невозможно поставить хорошую оценку», — отметил обозреватель Tampa Bay Times Мартин Фенелли.

«Вегас» снова победил на выезде

Команда Жерара Галлана нашла что ответить «акулам», которые нанесли сенсационному новичку первое поражение в плей-офф в предыдущем матче серии. «Вегас» пропустил первым, не сумев «убить» удаление Уильяма Каррье, но затем сам великолепно отыграл в большинстве. За пятиминутный отрезок в середине второго периода хоккеисты «Голден Найтс» трижды пробили голкипера «Сан-Хосе» Мартина Джонса , и этого задела должно было хватить для победы в основное время.

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Лишь ценой отчаянных усилий в концовке третьего периода хозяева смогли перевести встречу в овертайм, который продлился чуть менее 10 минут. Волшебник Марк-Андре Флёри не дал забить опытному Логану Кутюру, а бомбардир Вильям Карлссон показал «Шаркс», как нужно реализовывать голевые моменты.

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«Ничего сверхъестественного в моём сейве не было. Я видел игрока с шайбой, видел направление передачи, попытался чуть выдвинуться под бросок. Кроме того, у меня было немного времени, чтобы среагировать», — объяснил тот момент вратарь «Вегаса». В трёх выездных матчах в нынешнем розыгрыше кубка Стэнли «рыцари» одержали три победы.