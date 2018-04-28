Питер Дебур: Хочется надеяться, что мы не проиграем «Вегасу» все матчи серии со счетом 0:7

— Насколько это было возможно, мы позитивно посмотрели на то, что произошло вчера. Если и существует рецепт катастрофы, то нам удалось полностью его соблюсти. Да, мы выглядели плохо. Да, они больше хотели победить. Но в то же время я не считаю, что мы провели худший матч в истории хоккея, даже если счет на табло говорит об обратном. На самом деле это не так. Серия еще далека от завершения.

Выражу надежду, что случившееся — аномалияр. Хочется надеяться, что мы не проиграем все матчи серии второго раунда со счетом 0:7. Мне не кажется, что счет точно отражает разницу между командами. Мы все достаточно умны, чтобы понимать это, — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

Добавим, что второй матч серии пройдет в субботу также на льду «Вегаса».