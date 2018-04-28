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Работу автобусного маршрута приостановят из-за матча на «Ростов-Арене»
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Работу автобусного маршрута приостановят из-за матча на «Ростов-Арене» 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Работу автобусного маршрута №39 приостановят в донской столице из-за тестового матча на стадионе «Ростов-Арена» 29 апреля.
Как сообщает городской департамент транспорта, работа автобусного маршрута будет приостановлена с 14.00 до 23.00.
В это же время движение автобусов по маршруту №75 будет организовано по укороченной схеме — до ТРК «Мегамаг».
Напомним, второй тестовый матч на стадионе «Ростов-Арена», построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года, начнется 29 апреля в 19.00. На поле встретятся футбольные клубы «Ростов» и «Тосно».
Как сообщалось ранее, из-за матча будет ограничено движение транспорта по улице Левобережной и Магистральной улице общегородского значения.
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