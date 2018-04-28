Финалист Кубка России «Авангард» сыграл вничью с «Сибирью»

«Авангард» сыграл вничью с «Сибирью» в матче 35-го тура ФНЛ. Курский клуб, вышедший в финал Кубка России, занимает 10-е место в таблице, «Сибирь» идет шестой.

Первенство России

35-й тур "Авангард" (Курск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 0:0 "Авангард": Кобзев, Багаев, Гоцук, Дашаев, Альшин (Митасов, 71), Киреев (Синяев, 41), Нетфуллин, Гурфов, Акбашев (Минаев, 58), Федчук, Болов (Тлупов, 65).

"Сибирь": Цыган, Аравин, Кушнирук, Макаренко, Полюткин, Ларенц, Дудолев, Андреев, Азаров (Беляев, 74), Чеботару, Житнев (Парфинович, 90).

Предупреждения: Федчук, 63. Беляев, 90+4.

Судья: СИДЕНКОВ (Санкт-Петербург).

28 апреля. Курск. Стадион «Трудовые резервы».