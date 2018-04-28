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Финалист Кубка России «Авангард» сыграл вничью с «Сибирью»
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Финалист Кубка России «Авангард» сыграл вничью с «Сибирью» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Авангард» сыграл вничью с «Сибирью» в матче 35-го тура ФНЛ. Курский клуб, вышедший в финал Кубка России, занимает 10-е место в таблице, «Сибирь» идет шестой.
Первенство России
35-й тур  "Авангард" (Курск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 0:0  "Авангард": Кобзев, Багаев, Гоцук, Дашаев, Альшин (Митасов, 71), Киреев (Синяев, 41), Нетфуллин, Гурфов, Акбашев (Минаев, 58), Федчук, Болов (Тлупов, 65).
"Сибирь": Цыган, Аравин, Кушнирук, Макаренко, Полюткин, Ларенц, Дудолев, Андреев, Азаров (Беляев, 74), Чеботару, Житнев (Парфинович, 90).
Предупреждения: Федчук, 63. Беляев, 90+4.
Судья: СИДЕНКОВ (Санкт-Петербург).
28 апреля. Курск. Стадион «Трудовые резервы».
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