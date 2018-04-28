«Эмполи» спустя год вернулся в Серию А

В матче 38-го тура Серии B «Эмполи» на своём поле сыграл вничью с «Новарой». Встреча проходила на стадионе « Карло Кастеллани » и завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев отличился Франческо Капуто , а за гостей точным ударом отметился Георге Пушкаш.

«Эмполи» (77 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Италии. Благодаря сегодняшней победе команда досрочно гарантировала себе минимум второе место по итогам сезона и путёвку в Серию А соответственно. В последний раз «Эмполи» выступал в элитном итальянском дивизионе в сезоне-2016/17. «Новара» (41) располагается на 18-й строчке в таблице.