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«Эмполи» спустя год вернулся в Серию А
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«Эмполи» спустя год вернулся в Серию А 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 38-го тура Серии B «Эмполи» на своём поле сыграл вничью с «Новарой». Встреча проходила на стадионе «Карло Кастеллани» и завершилась со счётом 1:1.
В составе хозяев отличился Франческо Капуто, а за гостей точным ударом отметился Георге Пушкаш.
«Эмполи» (77 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Италии. Благодаря сегодняшней победе команда досрочно гарантировала себе минимум второе место по итогам сезона и путёвку в Серию А соответственно. В последний раз «Эмполи» выступал в элитном итальянском дивизионе в сезоне-2016/17. «Новара» (41) располагается на 18-й строчке в таблице.
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