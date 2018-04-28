В Нижнем Новгороде ждут болельщиков на тренировках сборной Уругвая

И. о. вице-губернатора Нижегородский области Дмитрий Сватковский рассчитывает, что уругвайские футбольные болельщики приедут в город для посещения открытых тренировок сборных. Уругвай будет базироваться в Нижегородской области, в спортивном центре «Борский».

— Для нас большая честь, что сборная Уругвая выбрала нашу базу, — цитирует ТАСС Сваковского. — Мы прекрасно понимаем, что в Уругвае футбол — это спорт номер один. Конечно, интерес к таким звездам, как Суарес и Кавани, будет неподдельным. Мы ожидаем, что с этой командой для посещения открытых тренировок приедут сотни и тысячи уругвайских болельщиков.

Сборная Уругвая на ЧМ-2018 сыгрет в группе A с Египтом (15 июня, Екатеринбург), Саудовской Аравией (20 июня, Ростов-на-Дону) и Россией (25 июня, Самара).