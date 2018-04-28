Праздник мира и Победы пройдет в Кировском сквере 9 мая

Праздник развернется в Кировском сквере сразу после завершения парада Победы. Гулянье начнется в 11.00. Вологжан ждут творческие и интерактивные площадки.

«Уже традиционно в Кировском сквере пройдут мероприятия, в которых примут участие работающая молодежь и студенты. В рамках всех площадок будет проведено несколько конкурсов. На главной сцене пройдет финал конкурса «Была весна! Была Победа», будет работать фронтовой кинотеатр, выставка «Вологодчина-земля героев», площадки военно-патриотических организаций», — рассказала заместитель начальника Управления информации и общественных связей Вологды Юлия Смирнова.

Одним из ключевых событий станет финал конкурса «Была весна! Была Победа», который пройдет на главной сцене Кировского сквера. В ходе отборочного этапа из 60 заявок были выбраны 25 вокальных, инструментальных, хореографических и театральных номеров.

«Конкурс очень важен для патриотического воспитания молодежи, а также для развития творческого потенциала. Ребята могут себя проявить, показать свои таланты. В этом году мы решили в конкурс включить не только работающую молодежь, но и студентов, потому что у них есть очень большое желание выступать», — пояснила менеджер Молодежного центра «ГОР. СОМ 35» Юлия Другашкова.

Также в Кировском сквере пройдет исторический квест для детей, подготовленный региональным корпусом «Волонтеров Победы». Участникам предстоит пройти 5 станций.

«Одно из заданий — собрать катапульту из карандашей и резинок и проверить в действии, то есть выстрелить из нее и попасть по игрушечному танку. Ребята смогут не только проявить смекалку и ловкость, но и узнать интересные факты о войне. В такой игровой форме мы знакомим их с историей это важнейшего события в жизни нашей страны», — рассказал представитель корпуса «Волонтеры Победы» Даниил Заварин.

Девушкам предлагают достать из бабушкиного сундука платья и костюмы 40-х годов. Они смогут принять участие в конкурсе гражданского костюма «Как в мае 45-го», который проходит третий год подряд. Также будет работать тематическая фотозона, где профессиональные фотографы сделают снимки на память.

Напомним, кульминацией этого праздничного дня станет сам парад Победы, в котором примут участие 900 представителей силовых структур, воинских подразделений, юнармейцы. Колонна пройдет по центральным улицам города, а затем промарширует по площади Революции. Вслед за ней двинется шествие «Бессмертного полка», к которому присоединятся около 8000 человек. Концертные площадки будут организованы 9 мая в течение всего дня. Завершатся праздничные мероприятия салютом Победы. Красочные залпы озарят небо над площадью Революции в 22 часа.