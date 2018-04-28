Каряка и Бобер приняли участие в открытии «Самара Арены»

В эти минуты на стадионе чемпионата мира-2018 проходит первый тестовый матч — «Крылья Советов» принимают «Факел».

Каряка защищал цвета «Крыльев» с 2000 по 2005 год и остается лучшим бомбардиром команды в российской истории. Бобер играл в «Крыльях» с 2000 по 2012 год и является рекордсменом по количеству матчей за «Крылья». С этого сезона он входит в тренерский штаб «Крыльев Советов-2».

Матч ещё не начался, а эмоции уже отличные👍🏻на таком стадионе — только побеждать!🇸🇱 #КрыльяСоветов #СамараАрена

Публикация от ПФК «Крылья Советов» (@fckssamara) 28 Апр 2018 в 6:45 PDT В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания— Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

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