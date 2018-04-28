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На футбольном стадионе в Нижнем Новгороде могут провести хоккейный матч
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На футбольном стадионе в Нижнем Новгороде могут провести хоккейный матч 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Исполняющий обязанности вице-губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский рассказал о дальнейшей судьбе стадионе «Нижний Новгород» после чемпионата мира по футболу. По его словам, арену могут использовать для проведения хоккейных матчей.
"Стадион после чемпионата мира будет являться центром общеполитической жизни города. У нас много планов, учитывая, что в 2021 году мы будем праздновать 800-летие образования нашего города. Конечно, мы планируем много мероприятий — концертных, выставочных, конгрессных, а также спортивных. Речь идет не только о футболе, так как трансформация арены дает возможность интегрировать любой вид спорта", — цитирует Сватковского ТАСС.
Стадион «Нижний Новгород» примет четыре матча групповой стадии чемпионата мира 2018 года: Швеция — Южная Корея, Аргентина — Хорватия, Англия — Панама, Швейцария — Коста-Рика. Также здесь пройдут один матч 1/8 финала турнира и одна четвертьфинальная игра.
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