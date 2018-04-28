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«Шинник» победил «Спартак-2»
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«Шинник» победил «Спартак-2» 

Спорт-Экспресс 29 минут назад
Фото: onedivision.ru
«Шинник» обыграл «Спартак-2» в матче 35-го тура первенства России в ФНЛ. Ярославцы поднялись на седьмое место в таблице, но уже не имеют шансов войти в четверку лидеров и побороться за выход в премьер-лигу. «Спартак-2» идет 13-м.
Первенство России
35-й тур  "Шинник" (Ярославль) — «Спартак-2» (Москва) — 1:0 (1:0)
Гол: Булия, 41.
"Шинник": Яшин, Жестоков, Чистяков, Ятченко, Самойлов, Камилов, Шайморданов, Дроздов (Лях, 66), Щадин, Низамутдинов (Земсков, 68), Булия.
"Спартак-2": Терешкин, Сокол, Мамин, Шанбиев (Щербаков, 46), Лихачев, Ломовицкий (Самбу, 71), Пантелеев, Полубояринов, Руденко (Давыдов, 58), Нимели, Сакала.
Предупреждение: Лях, 85.
Судья: АМЕЛИН (Тула).
28 апреля. Ярославль. Стадион «Малая арена Шинник».
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