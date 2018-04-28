«Кёльн» в шестой раз в своей истории вылетел из Бундеслиги

В матче 32-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» принимал на своём поле «Кёльн». Встреча проходила на стадионе «Шварцвальд-Штадион» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Нильс Петерсен , а ещё один гол на свой счёт записал Лукас Хёлер. За «Кёльн» дважды отличился Леонардо Биттенкорт

«Фрайбург» (33 очка) располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии, «Кёльн» (22) находится на 18-й строчке. После сегодняшнего поражения «Кёльн» лишился даже теоретических шансов на спасение в битве за выживание по итогам нынешнего сезона и в шестой раз в своей истории вылетел из Бундеслиги. Отметим, что все шесть вылетов команды произошли за последние 20 лет.