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«Кёльн» в шестой раз в своей истории вылетел из Бундеслиги
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«Кёльн» в шестой раз в своей истории вылетел из Бундеслиги 

Чемпионат.com 40 минут назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 32-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» принимал на своём поле «Кёльн». Встреча проходила на стадионе «Шварцвальд-Штадион» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей дубль оформил Нильс Петерсен, а ещё один гол на свой счёт записал Лукас Хёлер. За «Кёльн» дважды отличился Леонардо Биттенкорт.
«Фрайбург» (33 очка) располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии, «Кёльн» (22) находится на 18-й строчке. После сегодняшнего поражения «Кёльн» лишился даже теоретических шансов на спасение в битве за выживание по итогам нынешнего сезона и в шестой раз в своей истории вылетел из Бундеслиги. Отметим, что все шесть вылетов команды произошли за последние 20 лет.
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