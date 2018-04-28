Ещё
Аллегри останется в «Ювентусе»
Далее:
Читайте также:
Найти
ЧМ по хоккею 2018
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Легкая атлетика
Автоспорт/Мотоспорт
Биатлон
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Аллегри останется в «Ювентусе»
Евро-футбол.Ру
56 минут назад
Комментарии
Фото:
Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ювентуса» Массимиллиано Аллегри не собирается покидать клуб в ближайшее время.
Об этом сам тренер заявил на пресс-конференции.
Аллегри намерен доработать до конца свой контракт, который истекает в 2020 году.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Хендерсон: "Решение судей стоило нам трёх очков"
Венгер: "Мхитарян может принять участие в игре с "Манчестер Юнайтед"
Ковач не совладал с резервом "Баварии": "Айнтрахт" крупно уступил на "Альянц Арене"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Кубани задержана победительница ОИ-80
25
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
57
ФБР допросило Емельяненко
1
Шведы разгромили россиян
10
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную
26
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт
Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол
Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол
Статьи
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение