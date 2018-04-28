Аллегри останется в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимиллиано Аллегри не собирается покидать клуб в ближайшее время.

Об этом сам тренер заявил на пресс-конференции.

Аллегри намерен доработать до конца свой контракт, который истекает в 2020 году.