Ещё
Аллегри останется в «Ювентусе»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аллегри останется в «Ювентусе» 

Евро-футбол.Ру 56 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ювентуса» Массимиллиано Аллегри не собирается покидать клуб в ближайшее время.
Об этом сам тренер заявил на пресс-конференции.
Аллегри намерен доработать до конца свой контракт, который истекает в 2020 году.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Хендерсон: "Решение судей стоило нам трёх очков" Венгер: "Мхитарян может принять участие в игре с "Манчестер Юнайтед" Ковач не совладал с резервом "Баварии": "Айнтрахт" крупно уступил на "Альянц Арене"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Кубани задержана победительница ОИ-8025
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
ФБР допросило Емельяненко1
Шведы разгромили россиян10
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную26
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение