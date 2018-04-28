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Прогноз на матч ПСЖ — Генгам: как сыграет немотивированный чемпион
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Прогноз на матч ПСЖ — Генгам: как сыграет немотивированный чемпион 

Евро-футбол.Ру 59 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В воскресенье вечером в рамках тридцать пятого тура чемпионата Франции «ПСЖ» примет «Генгам». Команда Унаи Эмери не имеет турнирной мотивации, в то время как коллектив Антуана Камбуаре ещё рассчитывает зацепиться за путёвку в Лигу Европы. "Евро-Футбол.ру" анонсирует грядущий поединок на «Парк де Пренс».
Унаи Эмери объявил об уходе из «ПСЖ». Это никого не удивило, ведь с теми финансовыми вложениями, которые делает парижский клуб, недостаточно завоёвывать трофеи только на внутренней арене. В текущем сезоне у «ПСЖ» остался только один важный матч — против «Ле-Эрбье» в финале Кубка Франции. Что до Лиги 1, то команда Унаи Эмери уже официально оформила чемпионский титул. В оставшихся играх парижане могут просто получить удовольствие от футбола и радовать своих фанатов
Генгам
"Генгам" не теряет надежд зацепиться за билет в Лигу Европы. Дело в том, что шестое место в Лиге 1 также может превратиться в путёвку во второй по престижности евротурнир. Это случится в том случае, если чуда не произойдёт, и «ПСЖ» обыграет «Ле-Эрбье» в финале Кубка Франции. «Генгам» от шестой строчки в турнирной таблице отстаёт всего лишь на пять очков, поэтому шансы остаются. Нужно только стараться побеждать во всех матчах, включая гостевой против «ПСЖ».
Где смотреть матч
Игру на «Парк де Пренс», которая стартует в 22:00 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка в Париже можно было в текстовой трансляции на портале LiveResult.
Статистика личных встреч
"ПСЖ" — «Генгам»: +11=8-4. Разница мячей: 45-18.
Первый круг: 3:0.
В пяти из шести последних матчей против «Генгама» «ПСЖ» побеждал, сохраняя свои ворота в неприкосновенности (3:0, 4:0, 2:0, 3:0, 6:0).
Интересные факты
— «ПСЖ» выиграл 23 из 24 домашних матчей этого сезона во всех соревнованиях. Исключение составил поединок против "Реала" в Лиге чемпионов.
— «Генгам» не проигрывал в 4 последних матчах чемпионата (3 победы и ничья).
Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»
"Генгаму" нужны очки, поэтому команда Антуана Камбуаре обязана дать бой немотивированному «ПСЖ» даже в столице. Как нам кажется, в воскресенье на «Парк де Пренс» нас не ждёт очень крупный счёт. Наша ставка: «Генгам» с форой (+3,5)" с коэффициентом 1.51.
Алексей Антоненко
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