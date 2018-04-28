Виталий Мутко: «Самара Арену» закроют в мае»

На самарском стадионе «Самара Арена» точно пройдут еще два тестовых матча. Об этом в субботу, 28 апреля, во время пресс-брифинга заявил вице-премьер российского правительства Виталий Мутко. Он приехал в Самару на первую игру между «Крыльями Советов» и «Факелом».

— Самарский стадион — самый особенный из всех стадионов, которые мы построили для предстоящего чемпионата мира. На нем пройдет еще два тестовых матча — 6 мая и 11 мая. 24 мая спортсооружение закроют для подготовки к матчам мирового первенства, — уточнил Виталий Мутко

6 мая «Крылья Советов» сразятся с краснодарской «Кубанью». Билеты на эту игру поступили в продажу 27 апреля. 11 мая — второй состав самарской команды померяется силами с ФК «Мордовия».

Один из этих поединков должен пройти при максимальной загрузке стадиона. На трибунах нужно разместить около 45 000 человек. Таково требование FIFA. Но пока не ясно, какой именно матч это будет.

За первым тестовым матчем между «Крыльями Советов» и «Факелом» 63.ru следил в режиме онлайн.