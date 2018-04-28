«Арсенал» — «Анжи». Стали известны стартовые составы

Чуть более часа осталось до начала матча 28-го тура РФПЛ между тульским «Арсеналом» и «Анжи». Предлагаем ознакомиться с составами команд.

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Чаушич, Хагуш, Кангва, Ткачев, Сунзу, Джорджевич, Альварес, Дзюба, Брхамов. Запасные: Обухов, Березин, Аджоев, Расич, Новосельцев, Буранов, Денисов, Ивакин, Шевченко, Григалава.

«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Армаш, Самарджич, Мусалов, Тетрашвили, Антон, Хубулов, Поку, Данченко, Прудников. Запасные: Сугробов, Брызгалов, Яковлев, Глебов, Чайковский, Хамдамов, Маркелов, Лескано, Будковский.

Начало встречи — в 19:30 мск.