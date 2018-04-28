В матче 28-го тура чемпионата России «Арсенал» принимает «Анжи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Арсенал Тула
Левашов Михаил • Хагуш Анри • Сунзу Стоппила • Беляев Максим • Виктор Альварес • Чаушич Горан • Ткачёв Сергей • Джорджевич Лука • Берхамов Кантемир • Кангва Эванс • Дзюба Артём
Запасные: Шевченко Игорь • Денисов Александр • Григалава Гиа • Березин Алексей • Обухов Игорь • Новосельцев Иван • Буранов Данила • Расич Федерико • Аджоев Гурам • Ивакин Ярослав
Будаков Александр • Полуяхтов Владимир • Самарджич Мирал • Тетрашвили Гурам • Армаш Игорь • Антон Пол • Мусалов Магомед • Данченко Олег • Kwadwo Poku II • Хубулов Арсен • Прудников Александр
Запасные: Чайковский Игорь • Яковлев Павел • Брызгалов Сергей • Маркелов Иван • Будковский Филипп • Хамдамов Достон • Лескано Хуан • Сугробов Владимир • Глебов Данил
28 апреля. Стадион «Арсенал (Тула)».
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