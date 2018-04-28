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«Арсенал» Тула — «Анжи»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Арсенал» Тула — «Анжи»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 28-го тура чемпионата России «Арсенал» принимает «Анжи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Арсенал Тула
Левашов Михаил • Хагуш Анри • Сунзу Стоппила • Беляев МаксимВиктор АльваресЧаушич ГоранТкачёв СергейДжорджевич ЛукаБерхамов Кантемир • Кангва Эванс • Дзюба Артём
Запасные: Шевченко ИгорьДенисов Александр • Григалава Гиа • Березин АлексейОбухов ИгорьНовосельцев ИванБуранов ДанилаРасич ФедерикоАджоев Гурам • Ивакин Ярослав
Будаков АлександрПолуяхтов Владимир • Самарджич Мирал • Тетрашвили Гурам • Армаш Игорь • Антон Пол • Мусалов МагомедДанченко Олег • Kwadwo Poku II • Хубулов АрсенПрудников Александр
Запасные: Чайковский ИгорьЯковлев ПавелБрызгалов СергейМаркелов ИванБудковский Филипп • Хамдамов Достон • Лескано ХуанСугробов Владимир • Глебов Данил
28 апреля. Стадион «Арсенал (Тула)».
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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