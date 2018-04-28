Гол Сунзу принес «Арсеналу» победу над «Анжи»

Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 28-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает ТАСС

В составе команды Миодрага Божовича забитыми мячами отметились Кантемир Берхамов и Стопилла Сунзу.

У гостей автором единственного гола стал Арсен Хубулов

Благодаря победе «Арсенал» поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 39 очков. «Анжи» с 24 баллами располагается на 14-й строчке.

Россия. Премьер-Лига. 28-й тур "Арсенал" (Тула) — «Анжи» (Махачкала) — 2:1 Голы: 1:0 — Берхамов — 16, 1:1 — Хубулов — 22, 2:1 — Сунзу — 62