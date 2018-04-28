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«Шальке» сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией»
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«Шальке» сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией» 

Спорт-Экспресс 32 минуты назад
«Шальке» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграли вничью в матче чемпионата Германии. Гельзенкирхенцы остались вторыми в турнирной таблице, но по потерянным очкам сравнялись с «Боруссией» из Дортмунда, которая провела на 1 матч меньше.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1  32-й тур  "Герта" — «Аугсбург» — 2:2 (0:1)
Голы: Грегорич, 32 (0:1). Кордова, 61 (0:2). Ибишевич, 84 — с пенальти (1:2). Зельке, 87 (2:2).
"Фрайбург" — «Кельн» — 3:2 (1:0)
Голы: Петерсен, 14 (1:0). Петерсен, 52 (2:0). Биттенкурт, 82 (2:1). Биттенкурт, 87 (2:2). Хелер, 90+2 (3:2).
Нереализованный пенальти: Гюнтер (Ф), 23 (вратарь).
"Вольфсбург" — «Гамбург» — 1:3 (0:2)
Голы: Вуд, 43 — с пенальти (0:1). Холтби, 45+1 (0:2). Брекало, 78 (1:2). Вальдшмидт, 90+3 (1:3).
Нереализованный пенальти: Костич (Г), 90+3 (вратарь).
"Шальке" — «Боруссия» М — 1:1 (1:1)
Голы: Раффаэл, 32 (0:1). Калиджури, 45+3 — с пенальти (1:1).
Удаление: Бенталеб (Ш), 13.
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