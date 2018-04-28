Ещё
Константин Зырянов: Повезло, что «Томь», не забив пенальти, сбавила обороты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Константин Зырянов: Повезло, что «Томь», не забив пенальти, сбавила обороты 

Советский спорт 49 минут назад
— Можно сказать одно: нам повезло. Повезло, что «Томь», не забив пенальти, сбавила обороты, чем наша команда и воспользовалась. В последнее время мы проиграли три матча, пропустив голы на последних минутах. Сегодня футбольная фортуна вернула нам должок. И дело тут не в команде «Томь», не в команде «Зенит». Просто так сложилось. В перерыве я сказал ребятам, что играем пока кто больше ошибется. «Томь» успокоилась к середине тайма и сразу же получила преимущество. А у нас до перерыва это не получалось, — приводит слова Зырянова официальный сайт ФНЛ.
Добавим, что «Зенит-2» за три тура до окончания первенства с 34 очками занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.
Советский спорт: последние новости
СМИ: Зидан даст Роналду отдохнуть в субботнем матче с «Леганесом» Нико Хишир не сыграет за сборную Швейцарии на чемпионате мира Турнир по хоккею с шайбой «Добрый лёд на Байкале» проходит в Ангарске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Кубани задержана победительница ОИ-8025
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
ФБР допросило Емельяненко1
Шведы разгромили россиян10
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную26
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение