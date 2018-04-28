Константин Зырянов: Повезло, что «Томь», не забив пенальти, сбавила обороты

— Можно сказать одно: нам повезло. Повезло, что «Томь», не забив пенальти, сбавила обороты, чем наша команда и воспользовалась. В последнее время мы проиграли три матча, пропустив голы на последних минутах. Сегодня футбольная фортуна вернула нам должок. И дело тут не в команде «Томь», не в команде «Зенит» . Просто так сложилось. В перерыве я сказал ребятам, что играем пока кто больше ошибется. «Томь» успокоилась к середине тайма и сразу же получила преимущество. А у нас до перерыва это не получалось, — приводит слова Зырянова официальный сайт ФНЛ.

Добавим, что «Зенит-2» за три тура до окончания первенства с 34 очками занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.