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Первый гол за «Крылья» на «Самара Арене» забил Соболев, а спустя три минуту пенальти исполнил Корниленко — 2:1
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Первый гол за «Крылья» на «Самара Арене» забил Соболев, а спустя три минуту пенальти исполнил Корниленко — 2:1 

Волга Ньюс 49 минут назад
Первый гол самарской команды на новом стадионе во втором тайме забил Александр Соболев, сравняв счет в матче с «Факелом» — 1:1. Спустя три минуту пенальти в ворота гостей исполнил Корниленко — 2:1, сообщает официальный сайт клуба.
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