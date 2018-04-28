Ещё
«Отдадут подруге бывшей хозяйки и будут продавать»: тюменские приставы решили забрать у волонтеров спасённых шпицев
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Отдадут подруге бывшей хозяйки и будут продавать»: тюменские приставы решили забрать у волонтеров спасённых шпицев 

72.ru 36 минут назад
Фото: 72.ru
У тюменских зоозащитников сегодня, 28 апреля, пытались забрать шпицев, спасенных из двухкомнатной квартиры на улице Пермякова. Судебные приставы решили доверить породистых собак, отданных на передержку волонтерам и в муниципальный пункт временного содержания животных «ЛесПаркХоз», подруге их бывшей хозяйки. Благодаря такому решению скоро может появиться еще одно помещение, забитое этими бедолагами. У нас они находятся на передержках у разных людей, которые имеют возможность контролировать их поведение и здоровье. Многие собаки в данный момент проходят интенсивное лечение. Какие доводы высказала эта женщина в защиту своей персоны в качестве ответственного хранителя, а затем и реализатора, я не знаю. Но справиться с 60 животными даже если она наймет целый штат сотрудников полагаю будет проблематично, — рассказала 72.ru Ирина Бутакова, волонтер группы «ЖиВи».
Зоозащитница отказалась исполнять требование судебных приставов и написала заявление в полицию. Сегодня же появилась информация, что из муниципального приюта, расположенного на улице Кедровой, шпицев уже забрали.
— Собак породы шпиц, которые были арестованы службой судебных приставов, сегодня изъяли и увезли. Дальнейшая их судьба, а так же пристройство будет решаться уже не нашей организацией, — рассказали сотрудники пункт временного содержания животных «ЛесПаркХоз»
История спасения нескольких десятков собак из тесной квартиры на Пермякова вызвала большой общественный резонанс. Многие тюменцы после публикации этой новости выразили желание приютить породистых собак.
72.ru: последние новости
Бунт рабочих в Тюмени обернется штрафом: прокуратура привлекла к ответственности компанию «Техинсжстрой» Тюменского бухгалтера Снежану Конопельцеву, которая пропала зимой, нашли мёртвой на берегу Туры В Тюмени закрывают котокафе «Мурка и Васька»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Кубани задержана победительница ОИ-8024
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
ФБР допросило Емельяненко
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную26
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»289
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение