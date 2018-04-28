«Отдадут подруге бывшей хозяйки и будут продавать»: тюменские приставы решили забрать у волонтеров спасённых шпицев

У тюменских зоозащитников сегодня, 28 апреля, пытались забрать шпицев, спасенных из двухкомнатной квартиры на улице Пермякова. Судебные приставы решили доверить породистых собак, отданных на передержку волонтерам и в муниципальный пункт временного содержания животных «ЛесПаркХоз», подруге их бывшей хозяйки. Благодаря такому решению скоро может появиться еще одно помещение, забитое этими бедолагами. У нас они находятся на передержках у разных людей, которые имеют возможность контролировать их поведение и здоровье. Многие собаки в данный момент проходят интенсивное лечение. Какие доводы высказала эта женщина в защиту своей персоны в качестве ответственного хранителя, а затем и реализатора, я не знаю. Но справиться с 60 животными даже если она наймет целый штат сотрудников полагаю будет проблематично, — рассказала 72.ru Ирина Бутакова, волонтер группы «ЖиВи».

Зоозащитница отказалась исполнять требование судебных приставов и написала заявление в полицию. Сегодня же появилась информация, что из муниципального приюта, расположенного на улице Кедровой, шпицев уже забрали.

— Собак породы шпиц, которые были арестованы службой судебных приставов, сегодня изъяли и увезли. Дальнейшая их судьба, а так же пристройство будет решаться уже не нашей организацией, — рассказали сотрудники пункт временного содержания животных «ЛесПаркХоз»

История спасения нескольких десятков собак из тесной квартиры на Пермякова вызвала большой общественный резонанс. Многие тюменцы после публикации этой новости выразили желание приютить породистых собак.