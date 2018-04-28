Команда из Соколиной горы победила в чемпионате России по футзалу

Мужская команда Московского политехнического университета победила «Спартак Москва» в финальном матче чемпионата России по футзалу.

Финальная игра прошла на площадке ОКСТЦ «Полёт» Московского Политеха. Сперва команде вуза пришлось пройти предварительный этап российского чемпионата, чтобы отвоевать место среди шести победителей, которые вышли в финал.

Сражение в финале стало непростым: основную и дополнительную части игры ребята завершили вничью, со счетом 4:4 — и лишь серия пенальти помогла определить сильнейшего. Команда «МосПолитех» победила.

Напомним, что женская и мужская сборные вуза по футзалу не раз становились победителями вузовских, российских и мировых соревнований.

Фото: предоставлено Московским политехническим университетом.